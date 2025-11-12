;

  • 13 NOV 2025, Actualizado 09:38

“Hecho en México”: La Selección Mexicana recibe certificación rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana y la FMF reciben la certificación “Hecho en México” rumbo al Mundial 2026, destacando el orgullo y calidad nacional.

“Hecho en México”: La Selección Mexicana recibe certificación rumbo al Mundial 2026

“Hecho en México”: La Selección Mexicana recibe certificación rumbo al Mundial 2026

Fabrizio Domínguez

La Selección mexicana y la Federación Mexicana de Fútbol recibieron la certificación “Hecho en México” de cara al Mundial 2026, misma con la cuál arrancó la campaña “Somos México”.

Marcelo Ebrard y Mikel Arriola

Esta certificación forma parte de una estrategia del gobierno mexicano que busca impulsar el mercado interno y darle valor a los productos manufacturados en nuestro país, siendo este un sello de calidad.

En el evento, llevado a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, estuvo presente el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quién aseguró lo siguiente:

“Hecho en México” se otorga como un proceso de certificación y solo hay 3,000 certificados… Vamos a cuidar mucho lo que significa tener el nombre de México certificado para todos los productos o procesos que tengan este “Hecho en México”... Quiere decir que nos representa”.

Somos México

A su vez, Mikel Arriola, comisionado presidente de la FMF, habló sobre la campaña “Somos México”:

“Hoy presentamos la campaña de la FMF de apoyo a la selección nacional de México con un mensaje muy claro: Es la tercera vez que México organiza un mundial de fútbol y es la tercera vez que en un estadio icónico se da la inauguración”.

Es así como a partir de hoy el tricolor podrá presumir que es “Hecho en México”.

El siguiente artículo se está cargando

W Deportes
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad