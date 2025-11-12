“Hecho en México”: La Selección Mexicana recibe certificación rumbo al Mundial 2026
La Selección Mexicana y la FMF reciben la certificación “Hecho en México” rumbo al Mundial 2026, destacando el orgullo y calidad nacional.
La Selección mexicana y la Federación Mexicana de Fútbol recibieron la certificación “Hecho en México” de cara al Mundial 2026, misma con la cuál arrancó la campaña “Somos México”.
Esta certificación forma parte de una estrategia del gobierno mexicano que busca impulsar el mercado interno y darle valor a los productos manufacturados en nuestro país, siendo este un sello de calidad.
En el evento, llevado a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, estuvo presente el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quién aseguró lo siguiente:
“Hecho en México” se otorga como un proceso de certificación y solo hay 3,000 certificados… Vamos a cuidar mucho lo que significa tener el nombre de México certificado para todos los productos o procesos que tengan este “Hecho en México”... Quiere decir que nos representa”.
A su vez, Mikel Arriola, comisionado presidente de la FMF, habló sobre la campaña “Somos México”:
“Hoy presentamos la campaña de la FMF de apoyo a la selección nacional de México con un mensaje muy claro: Es la tercera vez que México organiza un mundial de fútbol y es la tercera vez que en un estadio icónico se da la inauguración”.
Es así como a partir de hoy el tricolor podrá presumir que es “Hecho en México”.