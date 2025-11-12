Hernán Cristante deja de ser técnico del Puebla tras el Apertura 2025

Tras concluir la fase regular del Apertura 2025, el Club Puebla tomó una decisión drástica para cerrar esta campaña luego de los malos resultados que llevaron al equipo hasta el fondo de la clasificación: Hernán Cristante ya no es el director técnico de La Franja. El anuncio oficial se dio a través de redes sociales mediante un comunicado con el que se cierra un capítulo breve y tormentoso para el entrenador argentino, quien asumió el cargo en agosto con la misión de rescatar a un equipo hundido en la crisis.

Hernán Cristante / Jam Media Ampliar

Cristante llegó como relevo de Pablo Guede en la Jornada 6, en medio de una reestructuración que prometía aire fresco para los Camoteros. Su contrato, inicialmente de tres meses, se extendió hasta el cierre del torneo, pero los números no mienten: en 12 partidos al mando, sumó apenas dos victorias, tres empates y siete derrotas. El resultado final no pudo ser más cruel: Puebla culminó en el sótano de la tabla general, sin siquiera rozar el Play-In de la Liguilla, y con el fantasma del promedio de descenso acechando en el horizonte.

Hernán Cristante inyectó un estilo más ofensivo y dio minutos a talentos jóvenes que respondieron con garra, mostrando chispazos de un equipo que, al menos en lo anímico, se veía revitalizado. Sin embargo, los tropiezos acumulados, incluyendo una sanción de tres partidos por su polémica expulsión ante el América, donde simuló cuernos en una burla que encendió redes sociales, pesaron como una losa. Esos últimos encuentros sin él al frente sellaron un destino que parecía inevitable.

Comunicado Puebla, destitución de Hernán Cristante Ampliar

Esta salida no es solo un relevo táctico; es un síntoma de la hemorragia crónica que azota al Puebla. Uno de los clubes más históricos de la Liga MX se encuentra en su peor semestre reciente, con una directiva que ahora debe apresurarse a encontrar un sucesor. Rumores apuntan a nombres como Jorge Almirón de cara al Clausura 2026, que arranca en enero.