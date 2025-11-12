México vs Argentina: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de los Dieciseisavos de final Mundial Sub- 17

México Sub-17 llega al partido tras haberse clasificado de milagro como uno de los mejores terceros gracias al fair play. Durante la fase de grupos, al equipo se le vio un buen funcionamiento, sin embargo, tuvo malos momentos durante los juegos que fue lo que les pasó factura y los dejó con sólo los tres puntos que ganaron ante Costa de Marfil y una diferencia de -2 goles.

Entrenamiento Selección Mexicana Sub-17 / Adrian Macias Ampliar

Por parte de Argentina Sub 17, llega a este compromiso como una de las selecciones más sólidas del torneo, con un ataque eficaz y una defensa que solo ha recibido dos goles. La albiceleste entró como el líder del grupo D con un paso invicto tras vencer a Túnez, Bélgica y golear 7-0 a Fiyi, quedando con nueve puntos, una diferencia positiva de nueve goles y como la mejor selección del torneo.

A lo largo de la historia de los Mundiales Sub 17, México y Argentina se han enfrentado tres veces. La primera vez fue en 2003, con triunfo albiceleste por 2-0. Diez años más tarde, en 2013, el Tri tomó revancha con una goleada 3-0 en semifinales. El último duelo fue en 2015, cuando nuevamente México Sub 17 ganó 2-0 en fase de grupos y se quedó con ventaja en el historial en la categoría.

Selección Mexicana Sub-17 World Cup Qatar 2025 / Adrian Macias Ampliar

ARGENTINA VS MÉXICO SUB-17, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER