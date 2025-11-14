Linkin Park y el CMLL presentan “Noche From Zero” en la Arena México

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en colaboración con Linkin Park, presentan “Noche From Zero”, para vivir un Viernes Espectacular cargado de mucha adrenalina en la Arena México. La lucha estelar de la noche tendrá la emocionante combinación de Atlantis Jr. y Neón, quienes conformarán el “Team Linkin”, para enfrentarse al “Team Park” integrado por Volador Jr. y Hechicero.

Linkin Park / Medios y Media Ampliar

También la Catedral de la Lucha Libre estará ambientada a todo lo relacionado a Linkin Park, y habrá mercancía oficial de edición limitada. Con los retos que se lanzaron en los últimos días, está pactado que Templario y TJP expondrán el Campeonato Mundial de Parejas de NJPW Strong, en contra de los Campeones Mundiales de Parejas del CMLL, Ángel de Oro y Niebla Roja.

Otro de los duelos titulares que se vivirán en la función, será cuando Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. y El Cobarde tengan la tercera defensa del Campeonato Nacional de Tríos, en contra de Akuma y Los Gemelos Diablo, quienes se ganaron su oportunidad tras la victoria que consiguieron la semana pasada.

Cartelera CMLL Ampliar

Conformada desde hace unas semanas como una agrupación de mucha experiencia, Las Artemisas: Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica, tendrán el duro compromiso de enfrentarse a una aguerrida tercia integrada por Zeuxis, Lluvia y Valkyria.

En un choque en relevos atómicos, Stigma, Rayó Metálico, Pegasso y Arkalis se medirán a Kraneo, Calavera Jr. I, Infarto, Calavera Jr. II. Mientras que las emociones comenzarán con Oro Jr. y Diamond ante Pólvora y El Coyote, en una sensacional revancha tras los retos a una lucha de máscaras contra máscaras que se lanzaron la semana pasada.