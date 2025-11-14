Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Semana 11 de la NFL
Duelo clave en la Oeste de la Nacional: Seahawks y Rams, ambos con récord de 7-2, se enfrentan en un choque decisivo por la cima de la división. Un enfrentamiento de alto impacto que definirá al líder.
Duelo crucial por la cima de la Oeste de la Nacional, Seahawks y Rams se enfrentan en un choque por la punta de la división.
Seahawks tiene un récord de 7-2, la semana pasada vencieron a Cardinal. El equipo de Seattle ha demostrado que tiene un cuadro muy fuerte, en sus filas cuentan con Jaxon Smith-Njigba que ha sido la mejor arma a la ofensiva.
Por otro lado, Rams tiene el mismo 7-2, los angelinos la fecha anterior vencieron a 49’ers. La ofensiva comandada por Matthew Stafford se ha convertido en una de las mejores de la liga junto a Puka Nacua y Devante Adams.
La campaña pasada en enfrentamientos directos se fueron 1-1, ya que el primer juego lo ganaron los Rams 26-20, el segundo fue para Seahawks por 30-25.
Duelo entre equipos contendientes, un enfrentamiento de vital importancia para ambos; el que se lleve la victoria daría un paso adelante para llevarse la división. Seahawks contra Rams, un choque de titanes que podrás disfrutar a través de la cadena W.
LOS ANGELES RAMS VS SEATTLE SEAHAWKS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: domingo 16 de noviembre
- HORA: 15:05 Hrs.
- ESTADIO: SoFi Stadium
- TV: FOX
- RADIO: W Deportes 730 AM