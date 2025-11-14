;

  • 15 NOV 2025, Actualizado 03:52

Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Semana 11 de la NFL

Duelo clave en la Oeste de la Nacional: Seahawks y Rams, ambos con récord de 7-2, se enfrentan en un choque decisivo por la cima de la división. Un enfrentamiento de alto impacto que definirá al líder.

Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Semana 11 de la NFL / Ric Tapia

Diego Nava

Duelo crucial por la cima de la Oeste de la Nacional, Seahawks y Rams se enfrentan en un choque por la punta de la división.

Los Angeles Rams / Ric Tapia

Seahawks tiene un récord de 7-2, la semana pasada vencieron a Cardinal. El equipo de Seattle ha demostrado que tiene un cuadro muy fuerte, en sus filas cuentan con Jaxon Smith-Njigba que ha sido la mejor arma a la ofensiva.

Por otro lado, Rams tiene el mismo 7-2, los angelinos la fecha anterior vencieron a 49’ers. La ofensiva comandada por Matthew Stafford se ha convertido en una de las mejores de la liga junto a Puka Nacua y Devante Adams.

Jimmy Garoppolo / Ric Tapia

La campaña pasada en enfrentamientos directos se fueron 1-1, ya que el primer juego lo ganaron los Rams 26-20, el segundo fue para Seahawks por 30-25.

Duelo entre equipos contendientes, un enfrentamiento de vital importancia para ambos; el que se lleve la victoria daría un paso adelante para llevarse la división. Seahawks contra Rams, un choque de titanes que podrás disfrutar a través de la cadena W.

LOS ANGELES RAMS VS SEATTLE SEAHAWKS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • FECHA: domingo 16 de noviembre
  • HORA: 15:05 Hrs.
  • ESTADIO: SoFi Stadium
  • TV: FOX
  • RADIO: W Deportes 730 AM

