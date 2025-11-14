México Sub 17 avanza a octavos de final del Mundial tras épico triunfo sobre Argentina

La Selección Mexicana logra su pase a los octavos de final del Mundial Sub-17 ante todo pronóstico, derrotando a Argentina y además quitándose un peso histórico. México terminó venciendo en tiros penales a la albiceleste cinco goles por cuatro, después de que quedaran empatados en el tiempo regular por un marcador de dos goles.

Argentina vs México Sub- 17 / Adrian Macias Ampliar

Al minuto nueve, Argentina abrió el marcador producto de una jugada colaborativa desde el tiro de esquina, punta de la izquierda, que simplemente tocó la pelota Ramiro Tulian.

Comenzando la segunda parte, Ian Olvera mandaba un centro por el costado de la izquierda que era rematado de cabeza por Luis Gamboa, que empataba el partido. Al minuto 58, Luis Gamboa volvía a aparecer con un pelotazo al área que terminaba bajando dentro de la misma e impactando en la portería. México ya le daba la vuelta dos a uno.

World Cup Qatar 2025 Argentina vs México / Adrian Macias Ampliar

A falta de tres minutos para terminar el partido, Fernando Closter empataba el marcador, producto de un cabezazo certero dentro del área.

Ya en la ronda de penaltis, el primero lo termina atajando Santi López, después el quinto penalti lo cobraría el portero mexicano, convirtiéndose en el héroe del partido y con ello le dio la ventaja para capitalizar el pase a la siguiente ronda.