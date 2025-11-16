Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Semana 11 de la NFL

Los 49ers visitan a los Cardinals en el State Farm Stadium en el duelo por la semana 11 de la NFL con más que un simple enfrentamiento divisional en juego. San Francisco, con marca de 6-4, llegan urgidos de estabilizar su campaña tras un arranque prometedor y una reciente derrota en la que mostraron fisuras defensivas y ofensivas. Por su parte, los Cardinals, cuyo récord actual es de 3-6, están al borde del abismo, sin margen para más errores, plagados por lesiones clave y con dudas en el engranaje ofensivo.

Para San Francisco, la buena noticia es que podrían recuperar a su mariscal de campo titular. Brock Purdy está cerca de regresar después de perderse varias semanas por lesión, lo cual representa un impulso para una ofensiva que busca reafirmarse. El equipo trabajó para que el ajuste se dé sin sobresaltos, conscientes de que una victoria aquí fortalecería sus aspiraciones de postemporada.

En el cruce táctico, los Cardinals tendrán que encontrar alternativas rápidas para maquillar su debilitada ofensiva y confiar en que su defensa logre contener a un rival que no sólo pisa firme en la división, sino que busca retomar su mejor nivel. Los 49ers, por su parte, tienen la oportunidad de imponer el ritmo, aprovechar sus retornos y consolidar un paso estable hacia los lugares de privilegio en la división.

El escenario está servido: división, recuperación, urgencia y rivalidad. El resultado de este partido marcará el ritmo de ambos equipos en lo que resta de la campaña, y lo mejor es que lo podrás seguir aquí, a través de la cadena W.

