México empata sin goles ante Uruguay y suma cinco duelos sin conocer la victoria

La Selección mexicana no pudo pasar del empate a cero tantos frente a Uruguay. Este duelo se celebró en la cancha de Santos Laguna en Torreón. El tricolor partía como favorito por las grandes ausencias que tenía la selección uruguaya, además de ser local en este duelo.

Sin embargo, una vez más, el equipo del Vasco Aguirre se vio inoperante en temas ofensivos en algunos momentos, y es por eso que no pudieron conquistar el triunfo. En los primeros minutos, México quería empezar a generar peligro, aunque no encontraba la contundencia.

De esta manera se fueron al descanso con empate a cero tantos. Y en la segunda mitad, la figura de Gilberto Mora comenzó a brillar para México. De hecho, la joven estrella mexicana tuvo una oportunidad dentro del área con la que pudo anotar, sin embargo, se fue ligeramente desviado su disparo.

En los últimos minutos del juego, los uruguayos pedían un penalti del cachorro Montes. Sin embargo, el árbitro decidió no sancionarlo. De esta manera predominó la falta de contundencia, a pesar de que México tuvo más llegadas al arco rival. Así el equipo de Javier Aguirre se fue con empates sin goles ante Uruguay en el primer partido de la fecha FIFA. El siguiente será el próximo martes frente a Paraguay.