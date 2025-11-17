Mexico vs Portugal: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver los Octavos de Final del Mundial Sub-17 / Adrian Macias

Posterior a una fase de grupos complicada y una heroica eliminación de Argentina en los dieciseisavos de final, la Selección Mexicana se mide a Portugal, que llega como uno de los favoritos del torneo, en los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17 en Qatar. El Tricolor, con expectativas altas, clasificaron como el peor tercero de grupo gracias al criterio de fair play, tras una derrota inicial ante Corea del Sur, un triunfo sufrido 1-0 sobre Costa de Marfil y un descalabro ante Suiza.

En los dieciseisavos, apareció un verdadero milagro, México remontó un 0-2 ante Argentina, para empatar 2-2 y ganar 5-4 en penales, con el portero Santiago López como héroe, atajando dos disparos y anotando el suyo.

Por su parte, los lusos, terminaron segundos en el Grupo B con 6 puntos: victorias ante Nueva Caledonia, Marruecos y derrota frente a Japón. En dieciseisavos, superaron 2-1 a Bélgica con un doblete de Anísio Cabral en la primera mitad, sellando el pase a octavos.

Asimismo, es la primera vez que México y Portugal se miden en un Mundial Sub-17, pero el historial general favorece al Tri, 2 victorias en 3 encuentros juveniles; combinado azteca que buscará seguir soñando en la Copa del Mundo Sub-17.

MÉXICO VS PORTUGAL, DONDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER