Semifinales Liga de Expansión: Quedaron definidos los equipos clasificados tras sorpresivas eliminaciones

Ya solo quedan cuatro equipos, para conocer al campeón de la Liga de Expansión. Después de unos cuartos de final que terminaron dejando grandes sorpresas, se conocen a los cuatro equipos que pelearán por meterse a la definición del campeonato de la liga de plata de México.

Semifinales Liga de Expansión Ampliar

Una de las mayor sorpresas fue la eliminación del equipo de Atlante, que terminaron como líderes en la temporada regular, pero la escuadra de Tepatitlán sacó un triunfo vital en la ida, mientras que en la vuelta empataron para lograr el pase.

Por otro lado, en la llave de Irapuato contra Mineros de Zacatecas. Los irapuatenses supieron aprovechar su ventaja en la tabla general y empataron el marcador global, con un tres a tres. Atlético Morelia no se quedó atrás respecto al tema de las sorpresas y terminó eliminando a Cancún, que era uno de los principales favoritos para llegar a la final con un marcador global de 4 por 2.

Cancún vs Atlético Morelia Ampliar

Finalmente, la Jaiba Brava le pasó encima a los Leones Negros, con un marcador global de cuatro goles por dos, y de los primeros tres de la tabla general, fue el único que accedió a la siguiente fase. Para los duelos de las semifinales: Tampico Madero se enfrentará a Tepatitlán, mientras que el equipo de Irapuato hará lo propio contra Atlético Morelia.