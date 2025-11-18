Liga de Expansión: Fechas, horarios y juegos para las Semifinales del Apertura 2025

Tras unos cuartos de final llenos de sorpresas, quedaron definidas las semifinales del Apertura 2025. De los tres líderes generales, solo la Jaiba Brava sobrevivió, mientras Atlante, Cancún y el campeón Leones Negros quedaron fuera. Ahora, cuatro clubes buscarán el boleto a la gran final.

Agenda Semifinales Liga de Expansión Apertura 2025 Ampliar

El primer cruce enfrentará a Irapuato y Atlético Morelia, dos equipos que llegan después de eliminar a rivales de mayor posición. La Trinca avanzó por mejor lugar en la tabla tras igualar 3-3 con Mineros, mientras los michoacanos sorprendieron al dejar fuera a Cancún con un global 4-2. La ida se jugará en el estadio José María Morelos y la vuelta en el Sergio León Chávez, donde la afición fresera intentará inclinar la serie.

La otra llave medirá a Jaiba Brava y Tepatitlán, un duelo marcado por la regularidad de los tamaulipecos y la valentía de los alteños. La Jaiba llega tras superar 4-2 a Leones Negros, mientras Tepatitlán dio el golpe al eliminar al líder Atlante con un global de 2-1. La ida será en el Tepa Gómez y la vuelta en Tamaulipas, los celestes buscarán imponer su localía ante unos tapatíos que llegan encendidos tras dejar fuera al superlíder.

Con fechas y horarios ya confirmados, las semifinales prometen intensidad, ambiente y dos finalistas que saldrán de una de las liguillas más impredecibles de los últimos años.

SEMIFINALES LIGA DE EXPANSIÓN, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

JUEGOS DE IDA

Irapuato vs Atlético Morelia

FECHA: miércoles 19 de noviembre

miércoles 19 de noviembre HORA: 20:00 Hrs.

20:00 Hrs. ESTADIO : José María Morelos

: José María Morelos TV: ESPN

Jaiba Brava vs Tepatitlán

FECHA: jueves 20 de noviembre

jueves 20 de noviembre HORA: 20:00 Hrs.

20:00 Hrs. ESTADIO : Gregorio Tepa Gómez

: Gregorio Tepa Gómez TV: ESPN

JUEGO DE VUELTA

Atlético Morelia vs Irapuato

FECHA: sábado 22 de noviembre

sábado 22 de noviembre HORA: 19:00 Hrs.

19:00 Hrs. ESTADIO : Sergio León Chávez

: Sergio León Chávez TV: ESPN

Tepatitlán vs Jaiba Brava