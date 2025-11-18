Liga de Expansión: Fechas, horarios y juegos para las Semifinales del Apertura 2025
Quedaron definidas las semifinales del Apertura 2025: Irapuato, Atlético Morelia, Jaiba Brava y Tepatitlán buscarán el boleto a la gran final tras unos cuartos de final llenos de sorpresas. Conoce los cruces, resultados y cómo llegan los equipos.
Tras unos cuartos de final llenos de sorpresas, quedaron definidas las semifinales del Apertura 2025. De los tres líderes generales, solo la Jaiba Brava sobrevivió, mientras Atlante, Cancún y el campeón Leones Negros quedaron fuera. Ahora, cuatro clubes buscarán el boleto a la gran final.
El primer cruce enfrentará a Irapuato y Atlético Morelia, dos equipos que llegan después de eliminar a rivales de mayor posición. La Trinca avanzó por mejor lugar en la tabla tras igualar 3-3 con Mineros, mientras los michoacanos sorprendieron al dejar fuera a Cancún con un global 4-2. La ida se jugará en el estadio José María Morelos y la vuelta en el Sergio León Chávez, donde la afición fresera intentará inclinar la serie.
La otra llave medirá a Jaiba Brava y Tepatitlán, un duelo marcado por la regularidad de los tamaulipecos y la valentía de los alteños. La Jaiba llega tras superar 4-2 a Leones Negros, mientras Tepatitlán dio el golpe al eliminar al líder Atlante con un global de 2-1. La ida será en el Tepa Gómez y la vuelta en Tamaulipas, los celestes buscarán imponer su localía ante unos tapatíos que llegan encendidos tras dejar fuera al superlíder.
Con fechas y horarios ya confirmados, las semifinales prometen intensidad, ambiente y dos finalistas que saldrán de una de las liguillas más impredecibles de los últimos años.
SEMIFINALES LIGA DE EXPANSIÓN, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
JUEGOS DE IDA
Irapuato vs Atlético Morelia
- FECHA: miércoles 19 de noviembre
- HORA: 20:00 Hrs.
- ESTADIO: José María Morelos
- TV: ESPN
Jaiba Brava vs Tepatitlán
- FECHA: jueves 20 de noviembre
- HORA: 20:00 Hrs.
- ESTADIO: Gregorio Tepa Gómez
- TV: ESPN
JUEGO DE VUELTA
Atlético Morelia vs Irapuato
- FECHA: sábado 22 de noviembre
- HORA: 19:00 Hrs.
- ESTADIO: Sergio León Chávez
- TV: ESPN
Tepatitlán vs Jaiba Brava
- FECHA: domingo 23 de noviembre
- HORA: 17:00 Hrs.
- ESTADIO: Tamaulipas
- TV: ESPN