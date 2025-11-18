;

México Sub- 17 queda eliminado del Mundial tras goleada ante Portugal

La Selección Mexicana Sub 17 quedó eliminada del Mundial tras una goleada 5-0 ante Portugal en octavos de final, cerrando una de sus peores participaciones en la Copa del Mundo.

Alex López

Se acabó el sueño mundialista para la Selección Mexicana Sub 17. El Tricolor quedó eliminado en la Copa del Mundo y lo hizo de la peor manera posible: con una goleada escandalosa. La escuadra dirigida por Carlos Cariño cayó 5 goles a 0 frente a Portugal y se despidió de la competencia apenas en la ronda de octavos de final.

El combinado nacional llegó a este partido después de superar a Argentina en la tanda de penales. Sin embargo, el sueño de seguir avanzando se esfumó sumamente rápido. A los 15 minutos, Rafael Quintas puso el primero para el cuadro lusitano por la vía de penal, pero lo peor de todo fue la expulsión de José Navarro a los 36 minutos de tiempo corrido.

A partir de ese momento, México se cayó anímicamente y, ya para el segundo tiempo, las cosas solamente empeoraron. Al 48, Anísio Cabral marcó el segundo, pero en la recta final del partido, cuando parecía que la selección nacional se podía meter al juego, una segunda expulsión de Santiago López terminó por esfumar cualquier esperanza.

Fue así como en tiempo de compensación y contra 9 futbolistas mexicanos, Portugal sentenció el encuentro anotando 3 goles más para sellar la goleada de 5 por 0 en los octavos de final, lo que simplemente confirmó una de las peores participaciones de la selección mexicana en la historia de las Copas del Mundo sub 17.

