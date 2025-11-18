México vs Paraguay: historia, resultados, rivalidad y dominio reciente

México y Paraguay sostienen una rivalidad de más de seis décadas, marcada por duelos equilibrados y episodios decisivos. En 21 enfrentamientos a nivel mayor, el Tricolor registra 10 victorias, 5 empates y 6 derrotas, con una ligera superioridad en el historial. Sus choques incluyen eliminatorias mundialistas, Copa América y múltiples amistosos disputados en México, Paraguay y Estados Unidos.

México vs Paraguay 1986 / Bob Thomas Ampliar

El capítulo más trascendente ocurrió en 1961, cuando México venció a los guaraníes en el repechaje rumbo a Chile 1962. Ese triunfo global de 1-0 representó uno de los hitos más importantes en la historia del futbol mexicano. Décadas después, otro episodio inolvidable llegó en la Copa América 2007, donde el Tricolor goleó 6-0 a Paraguay en cuartos de final, su mayor victoria ante un rival sudamericano en torneo oficial.

En años recientes, la superioridad mexicana se ha mantenido con 8 triunfos en los últimos 9 partidos desde 2006. Los duelos más cercanos han sido cerrados, generalmente con marcadores cortos y mucha intensidad física. El choque más reciente, en 2022, terminó con triunfo guaraní por la mínima, rompiendo una larga racha positiva del combinado nacional.

México vs Paraguay 2016 / Omar Vega Ampliar

A lo largo de esta rivalidad, figuras históricas como Chava Reyes, Cuauhtémoc Blanco, Nery Castillo y Chicharito han marcado diferencia para el Tricolor, mientras que Paraguay ha contado con referentes como Saturnino Cardozo, Romerito o Roque Santa Cruz.