México vs Paraguay: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego amistoso de la Fecha FIFA del mes de noviembre

La Selección Mexicana continúa con su preparación para el Mundial 2026, este martes el combinado azteca enfrentará a Paraguay. No es solo un juego amistoso más para cerrar el año; es un grito de auxilio disfrazado para demostrar su mejor versión en la próxima Copa del Mundo.

El Tri de Javier "Vasco" Aguirre llega con la resaca de cinco partidos sin victoria en sus últimos compromisos internacionales de 2025, una racha que huele a debilidad en un equipo que, como anfitrión del Mundial 2026, no puede permitirse el lujo de la duda.

El sábado pasado en Torreón, el combinado azteca empató 0-0 ante Uruguay, un resultado que salvó la cara pero no el orgullo. Antes, el 4-0 lapidario ante Colombia y el 1-1 con Ecuador en septiembre pintan un panorama de fragilidad ante rivales sudamericanos, esos que siempre han sido el talón de Aquiles del fútbol azteca.

Paraguay, en cambio, llega con el pecho inflado. Clasificados al Mundial tras un meritorio sexto lugar en las Eliminatorias sudamericanas, su boleto más preciado desde Sudáfrica 2010, los guaraníes de Gustavo Alfaro sueñan con repetir hazañas como la de 2010, cuando fueron la sorpresa del grupo con Camerún e Italia. Alfaro, el arquitecto de la Albirroja moderna, ha inyectado disciplina y garra a un equipo que, aunque no brilla por estrellas galácticas, compensa con un bloque sólido y contraataques letales. Su reciente tropiezo ante Estados Unidos en un amistoso no empaña el optimismo: buscan cerrar el año con un triunfo que valide su boleto mundialista y, de paso, le pinte una sonrisa a su técnico argentino, conocido por su ojo clínico en duelos de alta presión.

Históricamente, el balance favorece al Tri: en 21 enfrentamientos, México suma 11 victorias por 5 de Paraguay y 5 empates, con goleadas legendarias como el 7-0 de 1966 o el 4-2 de 2019. Pero el fútbol no se juega con recuerdos. El último choque, en 2022, terminó 1-0 a favor de los paraguayos con un gol de Derlis González, un recordatorio de que la Albirroja sabe morder cuando menos se espera.

El Tri debe demostrar que su talento no es solo promesa, sino ejecución; que puede dominar sin titubear ante un rival que representa el espíritu indomable de Conmebol. Una victoria en San Antonio no solo cortaría la mala racha, sino que inyectaría oxígeno al proyecto de Aguirre, cuestionado por su estilo defensivo en un México que anhela el espectáculo.

