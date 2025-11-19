América vs Tigres Femenil: historia, dominio y el nuevo capítulo por el título

Tigres y América sostienen una rivalidad que nació en el Clausura 2018 y que, con el paso de los torneos, se convirtió en uno de los duelos más intensos de la Liga MX Femenil. Desde entonces, felinas y azulcremas se han cruzado en series definitivas, elevando la tensión cada vez que coinciden en la lucha por el título.

Club América Femenil / MexSport Agency Ampliar

A lo largo de estos años, las norteñas tomaron ventaja con siete eliminatorias ganadas frente a tres de las capitalinas, además de un dominio sostenido en el Estadio Universitario y varias goleadas en semifinales y cuartos de final. Del otro lado, las de Coapa respondieron en momentos clave, como la final del Apertura 2018 y la semifinal del Clausura 2023, donde frenaron el paso de las regias y alimentaron el ida y vuelta competitivo entre ambas instituciones.

Entre sus enfrentamientos más recordados destacan las tres finales disputadas: triunfo americanista en 2018 y dos coronas consecutivas para Tigres en 2022 y 2023. Jugadoras como Lizbeth Ovalle, Belén Cruz, Stephany Mayor o Katty Martínez han dejado huella en este cruce, junto con nombres que han vestido ambas camisetas y añadieron un matiz especial a cada serie, incluidos cambios directos entre Monterrey y la capital.

Tigres Femenil / Gustavo Valdez Ampliar

Hoy, la rivalidad llega a una nueva escala con otro choque por el campeonato. Las Amazonas buscan ampliar su ventaja histórica y reforzar su papel protagónico, mientras las Águilas intentan equilibrar la balanza y sostener su evolución bajo Ángel Villacampa. Una vez más, regias y capitalinas se encuentran frente a frente para definir el rumbo de la Liga MX Femenil y sumar un episodio más a una de las historias más fuertes del futbol femenil mexicano.