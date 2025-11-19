América vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver a final de Ida Apertura 2025 Liga MX Femenil

El fútbol femenil mexicano se tiñe de azul y amarillo en la antesala de una final que ya huele a épica. América y Tigres Femenil, los dos colosos indiscutibles de la Liga MX Femenil, se reencontrarán este jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes para el partido de ida de la gran final del Apertura 2025. Bajo las luces capitalinas, las Águilas buscarán imponer su localía y borrar el amargo recuerdo de las dos coronaciones felinas en finales recientes, mientras las Amazonas, líderes invictas de la fase regular, aspiran a un primer golpe que les permita cerrar en casa con el trofeo en la vuelta.

América Femenil / MexSport Agency Ampliar

Esta no es una final cualquiera, ya que será la cuarta ocasión en la que estos titanes se disputan el cetro desde el nacimiento de la Liga MX Femenil en 2017, un duelo que ha definido eras en el circuito rosa. Tigres Femenil, con seis títulos en su vitrina, el equipo más laureado de la historia llega como el verdugo histórico: en las ediciones Apertura 2022 y Apertura 2023, las de San Nicolás golearon 3-0 en el global, dejando a las azulcremas con la miel en los labios. Sin embargo, no olvidemos el estreno en 2018, cuando América se alzó con la corona en penales tras un empate global de 3-3, un hito que enciende la esperanza para el equipo de Coapa.

En total, en 11 liguillas, Tigres Femenil ha eliminado al América en siete ocasiones, pero las tres victorias azulcremas llegaron empezando en casa. Las Amazonas, dirigidas por el español Pedro Martínez, culminaron la temporada regular con 42 puntos, un récord que les otorga el lujo de cerrar en el Volcán. Su camino a la final fue implacable: en semis, remontaron ante un valiente Cruz Azul con un global de 3-2. Cabe mencionar que el conjunto de la Sultana del Norte no solo defiende su hegemonía, sino que busca el séptimo título, consolidando un proyecto que ha elevado el estándar del fútbol femenil regio.

Tigres Femenil / Jorge Martinez Ampliar

Del otro lado, las Águilas del América de Ángel Villacampa, quienes terminaron terceros con 38 unidades, llegan con el fuego de la revancha. En semis, aplastaron a Chivas 4-1 en el global, robándose el Clásico Nacional en la ida. Esta es la sexta final en siete torneos para Villacampa, pero solo un título (Clausura 2023) en su haber; el antecedente contra Tigres Femenil en la fase regular de este Apertura 2025, una derrota 1-2 en casa duele, pero la liguilla ha sido un vendaval. América necesita una ventaja sólida en la ida para viajar con oxígeno a Nuevo León, donde Tigres Femenil es casi invencible.

AMÉRICA VS TIGRES, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER