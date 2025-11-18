Liga MX Femenil: Definidos días y horarios para la final del Apertura 2025 América vs Tigres

El fútbol femenil llega a su recta final y ya quedaron definidos los dos mejores equipos del Apertura 2025 que pelearán por el campeonato. América y Tigres son los finalistas de la presente campaña, tras unas semifinales cargadas de drama, donde las Águilas superaron al clásico rival Chivas y las Amazonas doblegaron a un combativo Cruz Azul.

Tigres Femenil / Jorge Martinez Ampliar

La Liga MX Femenil ha confirmado los días y horarios para esta serie a ida y vuelta. Es la cuarta vez que estas dos potencias se miden por el trofeo, un duelo que evoca memorias de batallas épicas y que promete redefinir el dominio en la élite del balompié azteca. A continuación desglosamos el calendario, el contexto histórico y el porqué esta final podría ser la más intensa hasta la fecha.

El juego de Ida y Vuelta se disputará este jueves y domingo, respectivamente. El primer duelo se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, casa de las Águilas. El conjunto de Coapa, que terminó la fase regular en tercer lugar de la tabla general, abrirá la serie ante su afición, buscando capitalizar el factor local en un recinto que ha sido testigo de sus glorias pasadas. La vuelta será en el imponente Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Club América Femenil / Juan Carlos Ocampo Ampliar

Tigres, líderes invictas de la temporada regular con un impresionante registro de 42 puntos, gozará de la localía en el cierre, una ventaja reglamentaria que podría inclinar la balanza en caso de empate global. Esta programación jueves y domingo, en lugar del clásico viernes y lunes, responde a un esfuerzo por maximizar la audiencia y evitar solapamientos con otros eventos deportivos, permitiendo que el país entero se una al espectáculo.

La rivalidad que enciende pasiones: cuatro finales, un legado en juego

América y Tigres no son solo equipos; son símbolos de la evolución del fútbol femenil en México. Esta será su cuarta final desde la creación de la Liga en 2017: las Águilas se coronaron en el Apertura 2018 tras un dramático 3-3 global resuelto en penales, pero las Amazonas respondieron con saña, alzando el trofeo en Apertura 2022 (3-0 global) y Apertura 2023. Tigres, con seis títulos, aspira al séptimo campeonato que las consolidaría como la dinastía indiscutible; América, con dos campeonatos (2018 y Clausura 2023), busca su tercera corona y equilibrar la balanza en esta saga.

FINAL LIGA MX FEMENIL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

América vs Tigres Ida

FECHA: jueves 20 de noviembre

jueves 20 de noviembre HORA: 20:00 Hrs.

20:00 Hrs. ESTADIO : Ciudad de los Deportes

: Ciudad de los Deportes TV: Nueve, TUDN, ViX, plataformas digitales Liga MX Femenil

Nueve, TUDN, ViX, plataformas digitales Liga MX Femenil RADI0: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM

Tigres vs América Vuelta