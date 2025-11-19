Tijuana vs Juárez: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego del Play In Liga MX Apertura 2025

Este jueves se juega el boleto directo a la liguilla desde el Play-In de la Liga MX entre Juárez y Tijuana. Los Xolos llegan como el mejor equipo del repechaje tras terminar séptimos con 24 puntos, producto de seis victorias, seis empates y cinco derrotas en el torneo regular. Por su parte, los Bravos terminaron como octavos de la tabla con 23 unidades, apenas una menos que su rival, después de ganar seis partidos, empatar cinco y perder seis en las 17 jornadas.

Tijuana vs Juárez / Jam Media Ampliar

El último duelo entre ambos fue en la jornada tres, el pasado 25 de julio, y terminó en empate 1-1. El cierre de campaña para las dos escuadras fue prácticamente idéntico: un triunfo, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro encuentros.

El ganador de este partido asegura su lugar en la liguilla y se enfrentará a Tigres, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad ante el vencedor del choque entre Pumas y Pachuca.

FC Juárez / Jam Media Ampliar

Bravos llega con plantel completo, sin lesionados ni expulsados, por lo que Martín Varini podrá mandar a lo mejor que tiene. Del lado de Tijuana, también cuentan con equipo casi completo, a excepción de Gilberto Mora, quien tuvo actividad con la Selección Mexicana y no se sabe si el “Loco” Abreu le va a dar minutos.

TIJUANA VS JUÁREZ, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER