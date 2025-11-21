Liverpool vs Nottingham Forrest: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 12 de la Premier League / Gaspafotos/MB Media

Después del parón por la Fecha FIFA, regresa la actividad en la mejor liga del mundo y el Liverpool recibe al Nottingham Forrest en la duodécima jornada de la Premier League de Inglaterra.

Entrenamiento Liverpool recibe vs Nottingham Forrest Ampliar

Por un lado, los dirigidos por Arne Slot vienen de caer de forma estrepitosa contra el Manchester City, por lo que buscarán regresar a la senda del triunfo para seguir peleando la parte alta de la tabla general. Actualmente, los Reds se encuentran en la octava posición con 18 puntos y ya están a 8 unidades del Arsenal que es líder de la competencia.

Del otro lado, el Nottingham Forrest ha tenido un pésimo arranque de temporada y solamente ha ganado dos partidos de 11 posibles, lo que los tiene ubicados en el fondo de la clasificación peleando en la zona de descenso. Además, apenas hace algunas semanas cambiaron de técnico con el objetivo de revertir la situación de cara a la segunda vuelta de la campaña.

Entrenamiento Liverpool Ampliar

Quédate a vivir la pasión de la Premier League. Desde el mítico estadio de Anfield, Liverpool contra Nottingham Forrest, en vivo a través de W Deportes.

LIVERPOOL VS NOTTINGHAM FORREST, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER