Newcastle vs Manchester City: EN VIVO: dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 12 de la Premier League

El estadio James Park será el escenario para el choque entre el equipo de Newcastle contra su similar de Manchester City, partido correspondiente a la jornada 12 de la Premier League y con el objetivo de luchar por el triunfo para meterse a los puestos importantes de la competición.

Jeremy Doku of y Dan Burn / Alex Livesey - Danehouse Ampliar

Newcastle llega a este duelo después de perder contra el Brentford tres goles por uno, lo que les cortó su ritmo que tenían en la competencia; previo a este compromiso le ganaron dos goles por cero al Athletic de Bilbao en la UEFA Champions League, con un tanto de Burn y otro de Joelinton.

Mientras que la escuadra de Manchester City, llega con cuatro duelos de manera consecutiva y de manera contundente, le pasaron por encima a Liverpool, Borussia Dortmund, Bournemouth y ante el Swansea.

Los de Pep Guardiola están en la segunda posición con siete victorias, un empate y tres derrotas, gracias a 22 unidades. Mientras que el equipo de las Urracas están en el lugar 14 de la competencia, con tres triunfos, tres empates y cinco derrotas, con 12 unidades, así que a pesar de que tienen buenos números, para nada están en los primeros lugares de la liga.

Newcastle vs Manchester City / Carl Recine Ampliar

De los últimos cinco duelos entre ambas escuadras, el Manchester City se ha quedado con tres triunfos, un empate y una victoria para el Newcastle. En calidad de local, las urracas cuando han recibido a los ciudadanos cuentan con una victoria, un empate y una derrota.

Quédate a vivir la pasión, es Newcastle contra Manchester City, a través de W Deportes.

NEWCASTLE VS MANCHESTER CITY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: sábado 22 de noviembre

sábado 22 de noviembre HORA: 11:30 Hrs.

11:30 Hrs. ESTADIO : St. James’ Park

: St. James’ Park TV: HBO Max

HBO Max RADIO: W Deportes 730 AM



