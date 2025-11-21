Tigres vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la final de Vuelta del Apertura 2025 Liga MX Femenil

En el corazón del Estadio Universitario, donde el rugido de la afición felina se transforma en un terremoto imparable, este domingo se definirá el destino del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Tigres, las invictas Amazonas de la Sultana del Norte, recibirán a un América herido pero indomable, después de un empate 3-3 en la ida que dejó el Ciudad de los Deportes en shock y la serie abierta como una herida fresca.

América vs Tigres Femenil / FOTO: @AmericaFemenil Ampliar

Este duelo entre las Amazonas y las Águilas es la cuarta batalla épica entre dos colosos que han marcado la era dorada del fútbol femenil mexicano. El conjunto de la Sultana del Norte tuvo una gran temporada al culminar como líder con 42 puntos, Tigres Femenil es un equipo que no solo gana, sino que domina: seis títulos en la vitrina, cuatro de ellos consecutivos entre 2020 y 2023, y un historial de finales contra las Águilas que las favorece con dos coronas (Apertura 2022 y Apertura 2023).

De este modo, el próximo domingo en el Volcán, Tigres buscará su séptima estrella para reafirmar su hegemonía. Del otro lado del mapa, América pisa Nuevo León con el orgullo magullado pero el fuego intacto. Las Águilas, terceras en la tabla con 38 unidades, han sido un ave fénix en la liguilla: eliminaron a Chivas en semis con goles de Irene Guerrero y Nicolette Hernández, y en la ida de esta final, tomaron la delantera con una goleada parcial de 3-0 al descanso, cortesía de Bruna Vilamala, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.

América vs Tigres Femenil / FOTO: @AmericaFemenil Ampliar

Bajo el mando de Ángel Villacampa, este equipo respira revancha, su último título data del Clausura 2023, y llevan una racha de subcampeonatos que duele como un penal fallado. Históricamente, América solo ha vencido a Tigres en una final, la inaugural del Apertura 2018, por penales tras un 3-3 global, pero su única victoria en esta serie los corona como el eterno azote. Tigres, con la localía y la experiencia de las remontadas imposibles, parte como favorita; América, con su hambre de redención y un ataque que castiga errores, promete hacer sangrar al gigante. El global está empatado, pero el alma de la serie se inclina hacia el drama.

TIGRES VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER