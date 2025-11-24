Final Liga de Expansión Mx Apertura 2025: Fechas y horarios definidos entre Jaiba Brava vs Irapuato

Ya se encuentran definidos los horarios de la final de la Liga de Expansión MX, con la ida programada para el sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Sergio León Chávez y la vuelta pactada para el sábado 6 de diciembre a la misma hora en el Estadio Tamaulipas. Con ello, quedó trazado el camino para conocer al campeón del Apertura 2025.

La serie tendrá como protagonistas a la Jaiba Brava e Irapuato, equipos que superaron semifinales cerradas y llegaron con argumentos sólidos a la última instancia. El conjunto tamaulipeco avanzó tras imponerse 1-0 a Tepatitlán y 2-0 global, respaldado por un penal de Eduardo Pérez y una defensa que controló ambos encuentros.

Los Freseros obtuvieron el pase tras empatar 1-1 con Atlético Morelia y hacer valer su mejor posición en la tabla. El penal de Benjamín Sánchez al minuto 90′ equilibró el global y selló una clasificación que había iniciado con el remate de Brian Figueroa para los michoacanos en la primera parte.

Con los horarios definidos, ambas escuadras preparan el cierre de un torneo que registró cifras destacadas y enfrentará a los equipos que cerraron la fase regular en tercera y cuarta posición. El título se decidirá en Tamaulipas, donde se escribirá el desenlace del Apertura de la liga de plata.