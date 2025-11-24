Fórmula 1: La definición del campeonato entre Norris y Verstappen rumbo a Qatar y Abu Dhabi

Con solo dos Grandes Premios más en el calendario y tras un fin de semana espectacular en Las Vegas, nada está escrito en la Fórmula 1.

GP Las Vegas / Sam Bagnall Ampliar

En el campeonato de pilotos se está viviendo una de las mejores definiciones de los últimos años. Tras la eliminación de ambos McLarens en el último GP, Max Verstappen recortó una gran cantidad de puntos y se encuentra más cerca que nunca de conseguir su quinto título consecutivo luego de remontar una diferencia de casi 100 puntos con Oscar Piastri y Lando Norris.

Mientras tanto, en el campeonato de constructores, la pelea está al rojo vivo. En la parte alta, Mercedes defiende su segunda posición de Red Bull y Ferrari. Mientras que en la parte baja cada punto cuenta en la pelea entre Haas, Aston Martin y Kick Sauber ya que hay 5 puntos de diferencia entre los tres equipos y cada posición equivale a casi 10 millones de dólares extras de premio final.

Lando Norris, Max Verstappen y George Russell / Jordan McKean - Formula 1 Ampliar

Solo quedan dos GPs, el de Qatar y el de Abu Dhabi, los cuales se llevarán a cabo en las siguientes semanas, por lo que el siete de diciembre se sabrá quién es el campeón. De momento, Norris es el favorito y de mantenerse en el podio en los siguientes circuitos, tendrá su primer campeonato mundial, sin embargo, Verstappen no va a dejar su corona tan fácil. El holandés debe ganar los dos grandes premios y el sprint que queda y esperar que Norris quede tercero en uno y fuera del podio en otro, por lo que se vienen semanas intensas en la máxima categoría del automovilismo ya que nada está escrito hasta que se ondee la bandera de cuadros.