Austria y Portugal: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la final del Mundial Sub-17
La Final del Mundial Sub 17 en Qatar enfrentará a Austria y Portugal en un duelo histórico por su primer título juvenil. Con campañas sólidas y triunfos clave, ambas selecciones buscan coronarse este jueves en el Estadio Internacional Jalifa.
La Final del Mundial Sub 17 en Qatar presentará un duelo inédito entre Austria y Portugal, selecciones que buscarán levantar por primera vez el trofeo juvenil. El encuentro se disputará este jueves a las 10:00 de la mañana en el Estadio Internacional Khalifa, donde ambas escuadras llegan tras superar semifinales de alta tensión.
Austria selló su boleto con un 2-0 sobre Italia. El equipo europeo mantiene un paso perfecto, ha ganado todos sus partidos en la competencia, 3 en fase de grupos y 4 en eliminación directa, además el equipo acumula 17 goles en el certamen y mantiene una defensa que solo ha permitido un tanto a lo largo del torneo.
Portugal avanzó tras empatar 0-0 con Brasil y resolver la serie en penales con un marcador de 6-5. El conjunto luso cerró la fase de grupos con dos triunfos y una derrota, además acumuló tres victorias en eliminatorias directas ante Bélgica, México y Suiza. Su ataque mostró fuerza con goleadas amplias como el 6-1 contra Nueva Caledonia y el 5-0 ante los mexicanos.
La final entregará a un nuevo campeón juvenil por primera vez desde 1993, con dos selecciones que llegan tras superar caminos exigentes. Antes del choque que definirá al monarca del torneo, Brasil e Italia disputarán el duelo por el tercer lugar a las 7:30 AM.
AUSTRIA VS PORTUGAL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: jueves 27 de noviembre
- HORA: 10:00 Hrs.
- ESTADIO: Internacional Khalifa
- TV: ViX Premium