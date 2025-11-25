;

  • 26 NOV 2025, Actualizado 02:45

Austria y Portugal: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la final del Mundial Sub-17

La Final del Mundial Sub 17 en Qatar enfrentará a Austria y Portugal en un duelo histórico por su primer título juvenil. Con campañas sólidas y triunfos clave, ambas selecciones buscan coronarse este jueves en el Estadio Internacional Jalifa.

La Final del Mundial Sub 17 en Qatar presentará un duelo inédito entre Austria y Portugal, selecciones que buscarán levantar por primera vez el trofeo juvenil. El encuentro se disputará este jueves a las 10:00 de la mañana en el Estadio Internacional Khalifa, donde ambas escuadras llegan tras superar semifinales de alta tensión.

Austria selló su boleto con un 2-0 sobre Italia. El equipo europeo mantiene un paso perfecto, ha ganado todos sus partidos en la competencia, 3 en fase de grupos y 4 en eliminación directa, además el equipo acumula 17 goles en el certamen y mantiene una defensa que solo ha permitido un tanto a lo largo del torneo.

Portugal avanzó tras empatar 0-0 con Brasil y resolver la serie en penales con un marcador de 6-5. El conjunto luso cerró la fase de grupos con dos triunfos y una derrota, además acumuló tres victorias en eliminatorias directas ante Bélgica, México y Suiza. Su ataque mostró fuerza con goleadas amplias como el 6-1 contra Nueva Caledonia y el 5-0 ante los mexicanos.

La final entregará a un nuevo campeón juvenil por primera vez desde 1993, con dos selecciones que llegan tras superar caminos exigentes. Antes del choque que definirá al monarca del torneo, Brasil e Italia disputarán el duelo por el tercer lugar a las 7:30 AM.

AUSTRIA VS PORTUGAL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • FECHA: jueves 27 de noviembre
  • HORA: 10:00 Hrs.
  • ESTADIO: Internacional Khalifa
  • TV: ViX Premium

