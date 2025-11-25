Chelsea vs Barcelona: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 5 de la Champions League

Regresan las actividades de la Champions League. En el marco de la Jornada 5, el Chelsea y el Barcelona serán los protagonistas de uno de los duelos más atractivos para esta fecha. Los Blues, dueños de un hogar casi inexpugnable en Europa, reciben al cuadro blaugrana que llega con la artillería pesada afinada tras su regreso triunfal al Camp Nou.

Esta edición promete ser un choque de necesidades, ya que ambos clubes empatados en puntos pero separados por la diferencia de goles, un empate podría ser letal; mientras que una victoria sería el salvavidas perfecto para soñar clasificarse a los Octavos de Final de la Champions League. Los comandados por Enzo Maresca, llegan a este encuentro, tras un empate de dos goles frente al Qarabağ. Sin embargo, el récord en Stamford Bridge es legendario: solo dos derrotas en los últimos 61 partidos europeos de fase de grupos o liga, y una racha invicta de 16 encuentros en casa.

Del otro lado, el Barcelona de Hansi Flick emerge de las cenizas de un inicio irregular. Una victoria inaugural en Newcastle dio paso a una derrota casera ante el PSG (2-1), seguida de un festival goleador 6-1 contra el Olympiacos y un empate caótico 3-3 en Brujas. Los catalanes lideran en goles anotados con 12 en cuatro partidos, pero su defensa, expuesta en Bélgica, es el talón de Aquiles. El regreso al Camp Nou el fin de semana, con un triunfo dominante sobre el Athletic Club, ha inyectado moral.

En la tabla de la fase de la Champions League, Barça y Chelsea están empatados en puntos, quienes de momento se encuentran en la posición once y doce, respectivamente, los culés aventajan por diferencia de goles. Con solo tres jornadas por delante, un tropiezo aquí podría condenarlos a pelear en los playoffs contra rivales imprevisibles. Es un duelo de contrastes: la vitalidad londinense contra la tradición culé, la solidez casera contra el poderío ofensivo visitante.

CHELSEA VS BARCELONA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER