Chivas vs Cruz Azul: 19 años después, así llegan a un nuevo choque en liguilla

Chivas y Cruz Azul se vuelven a enfrentar en una liguilla tras 19 años donde no se habían visto las caras en instancias finales. Desde que iniciaron los torneos cortos en 1996, los dos equipos se han enfrentado en tres ocasiones en liguilla, con saldo favorable para las Chivas.

El primer antecedente es del verano 99, cuando Cruz Azul se impuso con global de 4-3 en los Cuartos de Final, dejando fuera a las Chivas en una serie en la que la Máquina ganó de visita el primer juego y sacó un empate en el Estadio Azul para pasar a semifinales.

En el Clausura 2003, durante el repechaje, se vivió un auténtico festival de goles ya que el global finalizó empatado a 5 goles, pero el Rebaño Sagrado avanzó gracias a su posición en la tabla.

El tercer y último enfrentamiento se llevó a cabo en el Apertura 2006, y de nuevo fue en Cuartos de Final. El Rebaño Sagrado se mostró superior y a pesar de que empataron en la vuelta, los rojiblancos ganaron con global de 4-2, clasificando a la semifinal y a la postre, quedando campeón.

Los partidos para esta nueva edición se jugarán este jueves a las ocho de la noche en el Akron y el domingo a las siete de la noche en CU.