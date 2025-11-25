Monterrey vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 Liga MX

En el corazón industrial de Nuevo León, donde el acero forja no solo fábricas sino leyendas futboleras, el Estadio BBVA se convertirá en un coliseo de pasiones desbordadas en lo que será el juego de Ida de los Cuartos de Final entre Rayados y América. Bajo las luces del Gigante de Acero, dos titanes se miden en una eliminatoria que podría definir el rumbo del torneo.

Rayados vs América / Jam Media Ampliar

El local, con 31 puntos y el quinto puesto, busca exorcizar el fantasma de la final perdida ante las Águilas en el Apertura 2024; los visitantes, cuartos con 34 unidades, anhelan el tetracampeonato que se les escapó por un suspiro. No es solo fútbol: es orgullo regio contra la garra capitalina, con un global que, en caso de empate, favorecería al América por su mejor posición.

Dos potencias en modo Liguilla, con heridas frescas, Rayados llega con el fuego de la urgencia. Tras una fase regular sólida: nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, el tropiezo final ante Chivas (2-4) dejó un regusto amargo, pero también un plantel completo y motivado. Bajo la batuta de Torrent, el equipo ha superado lesiones clave como las de Iker Fimbres, Fidel Ambriz y Víctor Guzmán, quienes vuelven para esta Fiesta Grande.

América, por su parte, llega con la piel de cordero pero colmillos de lobo. La derrota 0-2 ante Toluca en la última jornada no empaña su campaña estelar, pero duele en un equipo que presume de finalistas en cuatro torneos seguidos. André Jardine recupera a la mayoría de sus lesionados, incluido Henry Martín, listo tras su rehabilitación en la Fecha FIFA; sin embargo, podría ser duda de última hora. Cabe mencionar que las Águilas son maestras en playoffs: solo una eliminación en los últimos tres Apertura/Clausura, y un Álvaro Fidalgo que ha repartido cinco asistencias clave.

Sergio Canales y Alexis Gutiérrez / Jam Media Ampliar

Este encuentro está lleno de una gran historia de una rivalidad que no perdona errores. En total se han disputado cuarenta y seis clásicos ligueros, y el palmarés favorece a las Águilas: 20 victorias contra 15 de Rayados y 11 empates. Pero en Liguilla, el equilibrio reina: tres series definidas a favor de cada uno desde 2000.

El fantasma del Apertura 2024 aún ronda, luego de que el América ganara la ida 2-1, pero Rayados remontó en Monterrey (1-1 global, penales para las Águilas). Antes, la final del Clausura 2019, con un golazo de Rogelio Funes Mori sellando el título regio. En el BBVA, Rayados ha ganado cuatro de los últimos seis duelos ante América, incluyendo un 3-2 épico en semis del Guardianes 2021. De este modo, el Gigante de Acero pesa, Sergio Ramos motiva, pero la experiencia de Jardine en playoffs inclina la balanza.

RAYADOS VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER