Xolos vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 Liga MX

Bajo las luces eternas del Estadio Caliente, donde el desierto se funde con el rugido de la afición fronteriza, los Xolos de Tijuana recibirán a los Tigres UANL en un horario que desafía al reloj para disputar la primera serie de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, un choque programado en la medianoche por caprichos de la seguridad capitalina, que evitó solapamientos en la Ciudad de México.

Tigres / Jam Media Ampliar

El conjunto fronterizo, séptimo con 24 puntos y frescos tras su 3-1 ante Juárez en el Play-In, sueñan con morder al sublíder invicto (36 puntos, mejor defensa con solo 16 goles en contra). Sebastián Abreu, el eterno Loco, inyecta rebeldía a un equipo que promedia 1.8 goles en casa; Guido Pizarro, al mando felino, busca su novena estrella con un plantel estelar que incluye a un André-Pierre Gignac eterno y al recién llegado Ángel Correa. No hay goles de visitante que valgan doble, pero un triunfo local podría inclinar la balanza hacia semis, donde acecha el ganador del duelo entre Cruz Azul y Chivas.

Xolos llega con el pulso acelerado de quien ha bailado con la muerte. Séptimos en la fase regular, su victoria 3-1 sobre Juárez, con goles de Mora, Bullaude y un penalazo histórico les dio oxígeno y ritmo: han marcado en sus últimos cinco duelos, impulsados por una ofensiva que anotó 28 goles en el torneo. Un triunfo aquí exorcizaría el fantasma de cuatro derrotas seguidas ante Tigres en fase regular.

Tigres vs Tijuana / Jam Media Ampliar

Por su parte, los felinos emergen del letargo de tres semanas sin competencia oficial debido a los juegos de la Fecha FIFA y del Play-In, pero con la armadura intacta: sublíderes con 36 puntos, racha de siete victorias y seis empates, y la valla menos vencida (16 goles). Pizarro, en su segundo semestre al frente, ha domado un vestuario de lujo. Los de la Sultana del Norte, llegan sin bajas; el reto es el horario, que los felinos llaman “un reloj traicionero” para su recuperación.

TIGRES VS TIJUANA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER