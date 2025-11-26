Checo Pérez: A 100 días de su debut con Cadillac, el piloto mexicano acelera su regreso a la Fórmula 1 / Agustin Cuevas

Estamos a 100 días del debut de Sergio “Checo” Pérez con su nuevo equipo, Cadillac, lo que va a representar el regreso del mexicano a las pistas, el cual será en el Gran Premio de Australia el seis de marzo. Esta será la primera vez que Sergio vuelva a correr un auto de F1 desde diciembre de 2024, después de que condujera en el Gran Premio de Abu Dhabi y posteriormente fuera despedido por Red Bull.

Checo Pérez / Agustin Cuevas Ampliar

Estas últimas semanas han sido de bastante actividad para el jalisciense. El pasado 13 y 14 de noviembre, tuvo el primer test en pista con su escudería, donde dio 183 vueltas al circuito de Imola y se le vio confiado y recuperando el ritmo.

También el pasado martes dio una entrevista para Manuel “Chaco” López en un evento de EXMA México, donde reveló cosas acerca de su salida de Red Bull.

“Lo que pasó con Red Bull, al final yo sabía que era lo mejor que me podía haber pasado, porque estar en Red Bull y en las condiciones en las que estaba fue muy demandante. Todos los pilotos que han llegado y los que lleguen van a seguir teniendo los mismos problemas, porque es un auto muy complejo de manejar, que constantemente te estás adaptando.” dijo el piloto mexicano.

Checo Pérez haciendo pruebas en el Ferrari SF23 / SOPA Images Ampliar

Con todo esto, Checo Pérez empieza a reaparecer en el foco público y prepara todo para su regreso a la máxima categoría del automovilismo, donde quiere poner en alto el nombre de México una vez más.