Liguilla sin técnicos mexicanos: extranjeros dominan el Apertura 2023 en la Liga MX

Oficialmente la Liguilla se jugará sin técnicos mexicanos, una situación que se ha repetido en los últimos cuatro torneos. Y es que hace exactamente dos años se disputó la última fase final con la presencia de un estratega nacido en México y fue Ricardo Carbajal con Puebla.

Ricardo Carbajal / Agustin Cuevas Ampliar

Desde el Apertura 2023, la Liga MX no ha contado con un entrenador mexicano, ya que los extranjeros han dominado las fases finales.

Para este torneo, la historia se ha repetido y tenemos a 8 técnicos foráneos buscando el título. 7 de los 8 son sudamericanos y solamente uno es europeo. Se trata del español Domenec Torrent, quien buscará llevar a los Rayados de Monterrey a romper una sequía de 6 años sin campeonato.

En este mismo sentido, la nacionalidad que domina es la argentina. La mitad de los estrategas nacieron en el país que es actual campeón del mundo: Gabriel Milito con Chivas, Nicolás Larcamón con Cruz Azul, Guido Pizarro con Tigres y el Turco Mohamed con Toluca.

Nicolás Larcamón / Kevork Djansezian - Leagues Cup Ampliar

Después sigue Uruguay con dos representantes: Martín Varini con los Bravos de Juárez y Sebastián “El Loco” Abreu con los Xolos de Tijuana. Finalmente, André Jardine es el único brasileño que sigue con vida en el Apertura 2023 con las Águilas del América.

Vale la pena mencionar que Efraín Juárez tuvo la posibilidad de romper la mala racha, pero quedó eliminado en la primera ronda del Play In con los Pumas a manos de los Tuzos de Pachuca.