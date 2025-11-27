Chivas vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Ida de los Cuartos de Final Apertura 2025 Liga MX / Simon Barber

Se viene el último duelo de los cuartos de final de ida del Apertura 2025, con el cruce entre Chivas y Cruz Azul, compromiso que se dará en la cancha del Estadio Akron, por la búsqueda de que los dirigidos por Gabriel Milito saquen la ventaja como anfitriones.

Chivas vs Cruz Azul / Simon Barber Ampliar

En calidad de local, de las últimas dos veces que la escuadra cementera ha visitado Zapopan, cuenta con dos triunfos, con un marcador de dos por uno y uno a cero. De los últimos cinco duelos entre ambas escuadras, el equipo de Cruz Azul, cuenta con cuatro victorias y un solo triunfo para el Rebaño.

La última vez que se vieron las caras, La Máquina terminó ganando dos goles por uno, con goles de José Paradela y otro más de Carlos Rodolfo Rotondi, para el chiverío descontó Diego Campillo.

José Paradela y Rodolfo Rotondi / Simon Barber Ampliar

Cabe destacar que para este cotejo, los dirigidos por Nicolás Larcamón no contarán con la participación de Kevin Mier, que es baja durante toda la campaña, y la ausencia de Lorenzo Faravelli por tarjeta roja en su último juego.

La última vez que Chivas le ganó en un partido oficial a Cruz Azul, fue el cuatro de noviembre de 2023 con una victoria de un gol por cero. Por los primeros 90 minutos de la llave que incluye a los grandes del futbol mexicano, es Chivas vs Cruz Azul.

CHIVAS VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER