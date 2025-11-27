Gilberto Mora hace historia: el jugador más joven en anotar en Liguilla con Xolos en la Liga MX / Joshua Hernandez

La Liguilla escribió un nuevo capítulo histórico con Gilberto Mora, mediocampista de Xolos, quien se convirtió en el jugador más joven en anotar en la fase final de la Liga MX. El gol llegó este miércoles en el Estadio Caliente durante el 3-0 sobre Tigres, marca que lo instala como una de las mayores promesas del futbol mexicano.

Gilberto Mora / Joshua Hernandez Ampliar

A sus 17 años y 43 días, Mora superó el récord que Rafael Márquez había impuesto en 1996 con 17 años y 287 días con Atlas. Su tanto selló la ventaja en la ida de cuartos de final y confirmó su impacto en momentos decisivos. Además, igualó a Márquez como el segundo jugador en la historia con dos anotaciones en fases finales antes de cumplir los 18.

El mediocampista chiapaneco suma registros únicos: goleador más joven en Liga MX, asistente más joven, titular más joven y debutante más joven en Xolos. En la actual temporada acumula siete goles y una asistencia en 16 partidos, consolidándose como pieza clave en el esquema del equipo fronterizo.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

Su ascenso también alcanzó al Tri, donde debutó a los 16 años y ganó la Copa Oro 2025 como el futbolista más joven en disputar y conquistar una final internacional. Con más de 50 partidos profesionales, Mora se perfila como el talento generacional que está transformando la escena del futbol mexicano.