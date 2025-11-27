Portugal campeón del Mundial Sub 17 por primera vez en su historia

Portugal se consagra campeón por primera vez en su historia del Mundial Sub 17. Un duelo bastante apretado contra Austria, en donde después de 90 minutos solo hubo una anotación.

Al minuto 11, el guardameta Romario Cunha daba un despeje directo para Duarte, mismo que aprovechó que se adelantara el guardameta de Austria y marcó un gol con el arco solitario, mismo que se anuló por un fuera de lugar.

Al 32, gracias a una increíble jugada que nace por el mediocampo, con un trazo largo que recibe Duarte Cunha de manera categórica, se apoya para hacer una pared cerca del callejón del área y después que recibe el esférico, mete una diagonal dentro del área de manera milimétrica para que Ansio Cabral solo empujara el balón para abrir el marcador.

El transcurso del partido fue un auténtico drama para la escuadra portuguesa, ya que solo dio algunos destellos en el tema ofensivo pero ya no pudieron capitalizar una jugada de cara al arco rival. Además, uno de los mejores futbolistas fue el guardameta de Portugal, Romario Cunha, que apareció en más de cuatro ocasiones durante el complemento.

A pesar de que se agregaron cinco minutos, los austriacos no pudieron hacer nada; el juego directo de Portugal le permitió que pasaran más en terreno enemigo.