América vs Rayados: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 Liga MX

Todo está listo para un duelo espectacular de los Cuartos de Final de la Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Este sábado a las 5 de la tarde se abren puertas del Estadio Ciudad de los Deportes para recibir al América y Rayados. El partido de ida terminó con ventaja de dos tantos a cero para la Pandilla, y es por eso que el América tendrá que remar contra corriente.

Sergio Ramos / Cristian de Marchena Ampliar

Para el conjunto de Coapa solo vale el triunfo con diferencia de dos goles, pues si no consigue esto, estaría siendo eliminado del torneo. Una buena noticia para los de Coapa es que recuperan a Allan Saint-Maximin, quien se perdió el partido de ida por una gripa. Además, este partido llega con un ingrediente extra, pues se ha dado a conocer que Sergio Ramos no renovaría su contrato con Rayados.

Esta eliminatoria no es solo un cruce de potencias; es una reedición cargada de revancha. Hace apenas un año, en la final del Apertura 2024, el América se coronó tricampeón en el mismísimo Estadio BBVA con un global de 2-1, gracias a un gol agónico de Richard Sánchez que aún duele en el norte. Ahora, los Rayados llegan con sed de desquite, impulsados por un Domènec Torrent que ha inyectado frescura a una plantilla plagada de estrellas internacionales.

Monterrey vs América / Gustavo Valdez Ampliar

De esta manera, en caso de perder, sería el último partido del defensa español con el equipo de Monterrey. Así que todo está listo para un duelo vibrante de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX, donde América recibe a Rayados este sábado a las 5 de la tarde y a través de la cadena W.

AMÉRICA VS MONTERREY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER