Chelsea vs Arsenal: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 13 de la Premier League / Alex Pantling

El derbi londinense vuelve a encenderse con un choque decisivo en Stamford Bridge, donde Chelsea y Arsenal llegan separados por seis puntos en la parte alta de la Premier League. El duelo está programado para este domingo y enfrenta a dos planteles que viven momentos sólidos en liga y buscan sostener su ritmo competitivo.

Enzo Fernández Ampliar

Chelsea arriba con 23 unidades y tres victorias consecutivas en liga, además de un 3-0 sobre Barcelona en Champions. Joao Pedro y Pedro Neto llegan en forma, mientras la baja de Cole Palmer sigue en observación. Además, el conjunto azul ha demostrado una defensa excepcional, permitiendo únicamente dos goles en los últimos cuatro encuentros.

Arsenal llega como líder del torneo con 29 puntos, fortalecido por el reciente 4-1 ante el Tottenham que mantuvo su ritmo en la parte alta de la clasificación. A ese impulso se suma el 3-1 frente al Bayern Múnich en la Champions, un triunfo que reafirmó su solidez competitiva.

Arsenal Ampliar

El historial reciente favorece a los de Mikel Arteta, que registran tres triunfos en los últimos cinco duelos y 16 partidos sin derrota en todas las competencias. Chelsea busca romper la tendencia para recortar la distancia en la tabla y confirmar su candidatura en un partido que puede modificar el pulso del campeonato.

CHELSEA VS ARSENAL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: domingo 30 de noviembre

domingo 30 de noviembre HORA: 10:30 Hrs.

10:30 Hrs. ESTADIO : Stamford Bridge

: Stamford Bridge TV: HBO Max

HBO Max RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM



