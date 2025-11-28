Cruz Azul vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los Cuartos de Final Apertura 2025 Liga MX / Luis Fernando Toris

La cancha del Estadio Ciudad Universitaria será el escenario para definir uno de los últimos boletos para las semifinales de la Apertura 2025, y es que el equipo de Cruz Azul recibe a Chivas, que no pudo hacer válida su condición como local en el Akron y empataron sin anotaciones.

Chivas vs Cruz Azul / Javier Palacios Ampliar

En los últimos 90 minutos de la serie, el equipo de La Máquina llega después de haber probado a Andrés Gudiño en los tres postes, mismo que terminó siendo factor en el primer juego con atajadas puntuales para poder mantener el cero en la portería, una de ellas ante el campeón de goleo Armando “El Hormiga” González.

De los últimos dos duelos en los que el equipo de La Máquina ha recibido a Chivas en la Ciudad de México, lo han ganado los cementeros con un marcador de 3-0 y otro de 1-0.

Cabe recordar que por la mejor posición en la tabla general, el equipo de Cruz Azul, con el empate por global de cualquier marcador, terminaría por avanzar a la siguiente ronda. La última vez que el equipo de Chivas le ganó a Cruz Azul como visitante fue el 16 de abril de 2022.

Chivas vs Cruz Azul / Juan Carlos Ocampo Ampliar

Quédate a vivir la pasión: son los cuartos de final de vuelta entre el equipo de Cruz Azul y Chivas, y lo vives a través de W Deportes.

CRUZ AZUL VS CHIVAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER