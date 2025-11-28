GP de Qatar: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1

Se llevará a cabo el Gran Premio de Qatar en Lusail, penúltimo GP del año y que podría coronar al nuevo campeón mundial.

La Fórmula 1 está en el momento más importante del calendario, ya que este fin de semana no solo tendrá la última carrera Sprint del año, sino también la primera oportunidad real para que Lando Norris asegure el campeonato frente a Oscar Piastri y Max Verstappen, quienes se mantienen en la competencia por el campeonato tras la controversia de los McLaren en Las Vegas.

Si Lando Norris consigue ganar dos puntos más que Max Verstappen y Oscar Piastri, el inglés será el nuevo campeón mundial. Verstappen necesita obligatoriamente ganar y que Norris quede fuera del podio para mandar la definición al último Gran Premio del año.

Este es un circuito relativamente nuevo, ya que solo se ha corrido en él tres ocasiones, siendo 2021, 2023 y 2024. Qatarno se le da bien a los McLaren, ya que su mejor resultado ha sido un tercer lugar en 2024 conseguido por Norris. Por otro lado, el máximo ganador del GP de Qatar es Verstappen, el cual ha ganado las últimas dos ediciones. Estos antecedentes le ponen bastante emoción al duelo de este fin de semana.

GP DE QATAR, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Práctica 1

Fecha: viernes 28 noviembre

Hora: 7:30 Hrs.

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Calificación Sprint

Fecha: viernes 28 noviembre

Hora: 11:30 Hrs.

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Sprint

Fecha: sábado 29 noviembre

Hora: 8:00 Hrs.

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Calificación

Fecha: sábado 29 noviembre

Hora: 12:00 Hrs.

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Carrera