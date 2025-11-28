Tigres vs Tijuana: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 Liga MX / Joshua Hernandez

Desde el Estadio Universitario, Tigres recibe a Tijuana en los cuartos de final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Tigres UANL / Joshua Hernandez Ampliar

Después de perder en la ida 3-0, los felinos buscarán remontar el marcador en su casa y con su gente. La escuadra comandada por Guido Pizarro quedó en la segunda posición de la tabla general, por lo que solo necesita empatar en el global para avanzar a las semifinales del certamen.

Por otro lado, Tigres solamente cayó una vez en el torneo y fue como local ante el América, por lo que tratarán de resurgir de las cenizas para demostrar que siguen siendo amplios favoritos al título.

Del otro lado, llegan unos Xolos que aprovecharon la localía y tienen pie y medio dentro de los mejores cuatro equipos del torneo. Los comandados por Sebastián ‘Loco’ Abreu se metieron a la liguilla después de vencer 3-1 a Juárez en el Play In y le hicieron la maldad a los norteños en el partido de ida.

Xolos vs Tigres / Joshua Hernandez Ampliar

Junto a Gilberto Mora, Toño Rodríguez, Unai Bilbao, los fronterizos visitan el Universitario para buscar su boleto a las semifinales.

La última vez en la que ambas escuadras se midieron fue en la Jornada 15 de este semestre, donde Tigres dio un golpe de autoridad ante Xolos y los vencieron 2-0 en el mismo escenario en el que se enfrentarán en esta ocasión.

TIGRES VS XOLOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER