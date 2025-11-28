Toluca vs Juárez: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 Liga MX / Christian Torres Chavez

Toluca y FC Juárez estarán frente a frente este sábado en el Estadio Nemesio Díez, en encuentro correspondiente a los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2025.

Toluca vs Juárez / Luis Manuel Torres Ruiz Ampliar

Los Diablos tomaron ventaja de 2-1 en el partido de ida en la cancha de los Bravos de Juárez, por lo que los fronterizos están obligados a ganar por dos goles de diferencia para avanzar a las semifinales. La encomienda suena como una misión muy complicada para FC Juárez, pues Toluca solamente ha perdido un partido en el Nemesio Díez en todo lo que va del 2025.

Además, los Diablos cuentan con la mejor ofensiva de la campaña al haber convertido 45 goles en 18 partidos oficiales de la Liga MX en este certamen. En contraparte, si hay un equipo que se le ha complicado a Toluca en años recientes en el “infierno”, es justamente FC Juárez, pues en 7 partidos, los Bravos han ganado 4, empatado uno, y perdido solamente dos.

Club Toluca / Luis Manuel Torres Ruiz Ampliar

Será un encuentro emocionante más allá de que Toluca parece tener todo controlado en su camino hacia las semifinales, y las acciones se podrán vivir a través de la Cadena W.

TOLUCA VS JUÁREZ, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER