Liga Mx: ¡Definidos días y horarios de las semifinales del Apertura 2025!

Ya solo quedan cuatro equipos para definir al campeón del Apertura 2025. El equipo de Toluca se enfrentará a los Rayados, mientras que en la otra llave, Tigres le hará los honores a Cruz Azul. La novedad, es que los juegos de ida se jugarán el día miércoles y los de vuelta en sábado.

El primer cotejo entre Cruz Azul y Tigres se jugará el 3 de diciembre, a las siete de la noche en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el segundo duelo de la llave se dará el 6 de diciembre en el Estadio Universitario, en Nuevo León. a las 21:10 horas.

Para el enfrentamiento entre Toluca y Monterrey, la ida se jugará el miércoles en la cancha del Estadio BBVA a las 21:10 horas, mientras que la vuelta, los Diablos reciben a la pandilla en sábado, en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas.

Cabe recordar la ida y la vuelta se jugarán el mismo día, debido a que el equipo de Cruz Azul viajará el domingo a Qatar para disputar su participación en la Copa Intercontinental, ya que el miércoles diez de diciembre se enfrentarán a Flamengo y en caso de ganar jugarían ante el Pyramidis, tres días después.