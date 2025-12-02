Ángel Sepúlveda, la apuesta de Chivas para reforzar su ataque en el Clausura 2026

La eliminación aún duele en el corazón del Rebaño Sagrado. Cruz Azul, ese eterno verdugo, les cortó las alas en los Cuartos de Final del Apertura 2025, dejando a Chivas con la amarga sensación de un torneo que prometía mucho y se desvaneció en un suspiro. Pero en el fútbol, como en la vida, las derrotas son solo el prólogo de las revanchas. Y si hay algo que la directiva rojiblanca sabe hacer bien, es moverse rápido en el mercado.

A tan solo unas horas de la dolorosa eliminación que se verá marcada por el penal que falló Chicharito Hernández, tiro con el que pondría al Rebaño en Semifinales, ya comienzan a sonar nombres para llegar a Guadalajara para reforzar la delantera.

El nombre que ilumina los pasillos de Verde Valle no es de un joven promesa, sino de un guerrero curtido: Ángel Sepúlveda, el “Cuate” michoacano que ya sabe lo que es vestir de rojiblanco y que, según fuentes cercanas a la negociación, está a un acuerdo económico de regresar para liderar el ataque en el Clausura 2026.

Ángel Sepúlveda, de 34 años recién cumplidos, llegó a Chivas en el Apertura 2018 como un diamante en bruto, procedente de Necaxa, con la ilusión de un debutante que soñaba con el Estadio Akron. Fueron solo cinco partidos en Liga MX, 174 minutos acumulados y cero goles, pero el “Cuate” dejó huella en la Copa por la Corona, donde anotó dos tantos que aún resuenan en la memoria de los fieles. La directiva de ese entonces, en una decisión controvertida, lo cedió de vuelta a los Rayos, y el destino lo llevó por un periplo de clubes: Querétaro, Tijuana, hasta aterrizar en Cruz Azul en el Apertura 2023, donde encontró su segunda juventud.

Ángel Sepúlveda en el radar de Chivas / Jam Media Ampliar

En La Máquina, ha disputado 102 partidos, con 39 goles y 12 asistencias que lo convierten en un killer letal, coronado como campeón de goleo en la CONCACAF Champions Cup 2025. En la fase regular del Apertura 2025, sumó siete dianas y tres pases gol en 18 encuentros, números que gritan experiencia y olfato goleador en un equipo que, irónicamente, los acaba de eliminar.

Chivas sangra en la delantera

Javier “Chicharito” Hernández, con 37 años a cuestas y un contrato que expira como un suspiro, parece tener las horas contadas con el Rebaño. Alan Pulido, Cade Cowell y posiblemente Teun Wilke podrían seguir el mismo camino, dejando un vacío que duele más que una derrota en Liguilla. Gabriel Milito, el técnico argentino que heredó un equipo en reconstrucción, necesita un nueve de peso, alguien que pelee balones, que defina en el área chica y que aporte liderazgo en un vestidor joven y talentoso.

Sepúlveda no es un galáctico, sino un mexicano probado, con hambre de revancha y un contrato que, pese a renovarse hasta diciembre de 2026 con Cruz Azul, no es infranqueable. Así que el aún atacante celeste podría regresar no como el novato de 2018, sino como el killer que ha marcado 26 goles en tres años con Cruz Azul, un tipo que pelea por un boleto al Mundial 2026 con Javier Aguirre y que ve en Chivas la oportunidad de cerrar el círculo.

Chicharito Hernández / Simon Barber Ampliar

¿Qué espera Chivas para cerrar la negociación?

Amaury Vergara y compañía no pierden tiempo: las pláticas con Cruz Azul avanzan, y si el acuerdo económico se cierra, posiblemente en las próximas semanas, una vez que La Máquina defina su futuro en Semifinales y la Copa Intercontinental, Ángel Sepúlveda sería el primer refuerzo para el Clausura 2026.