Monterrey vs Toluca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de la Semifinal del Apertura 2025 Liga MX / Jam Media

Monterrey y Toluca estarán frente a frente este miércoles en el Gigante de Acero, en duelo correspondiente a las Semifinales de Ida del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El conjunto regio llega a este encuentro tras eliminar al América, en una dramática serie que definieron en los últimos instantes con un gol de Germán Berterame en el Estadio Ciudad de los Deportes, lo anterior pese a jugar con un hombre menos en la recta final por la expulsión de Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quien no estará disponible para este enfrentamiento.

Toluca, por su parte, resolvió sin muchas dificultades su serie anterior frente a los Bravos de Juárez. En el encuentro de ida tomaron ventaja por 2 a 1, y en la vuelta, no pasaron del 0-0. Si bien la afición escarlata esperaba ver a su equipo marcando más anotaciones, los Diablos consiguieron lo suficiente para cumplir con el pronóstico.

Para este partido, el árbitro central será Daniel Quintero Huitrón, siendo asesorado en el VAR por Óscar Macías Romo. El emocionante partido se llevará a cabo en el Estadio BBVA entre Monterrey y Toluca, y se podrá vivir a través de la Cadena W.

