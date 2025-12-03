Cruz Azul deja escapar la victoria vs Tigres en casa; ¡Todo se define en el Volcán!

En una noche cargada de tensión y emociones contenidas, Cruz Azul y Tigres firmaron un empate a 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario, en duelo de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¡Golazo de Ángel Correa! Tigres hace el primero de la noche con un golazo del ex Colchonero

El partido no decepcionó desde el primer segundo, recién arrancado el duelo, Tigres avisó con peligro tras un centro preciso por la banda derecha de Brunetta encontró la cabeza de Ángel Correa, quien remató frente al arco, con la atajada de Andrés Gudiño, y posteriormente un disparo desde la media luna de Fernando Gorriaran que impacto a primer palo. Tigres dominaba las acciones iniciales, con un 60% de posesión y llegadas constantes, recordando su poderío ofensivo que los llevó a golear a Xolos en la vuelta de Cuartos; por ende el primer tiempo transcurrió con más infracciones que fútbol; al descanso, el 0-0.

En el complemento, al minuto 58’, el ‘Toro’ Fernández, remató a puerta tras un rebote, pero Guzmán se estiró para salvar su arco. Dos minutos después, la recompensa llegó para los visitantes, tras un sin fin de rechaces, Correa remató de derecha a primer palo con fuerte disparo poniendo el primero para los Felinos. Sin embargo al 76’, vía penal, ‘Toro’ Fernández cobró con potencia para superar a Nahuel Guzmán e igualar el marcador.

Es así que La Máquina y los Felinos igualaron a unos en el primer capítulo de historia de las semifinal ida del Apertura 2025, con una tarea compleja de Cruz Azul de visita dentro del Volcán Universitario para la vuelta.