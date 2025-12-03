James Rodríguez sería el nuevo bombazo de Pumas en la Liga MX

En el ajetreado mundo del fútbol mexicano, donde los rumores viajan rápido en el ya conocido futbol de estufa, el nombre de James Rodríguez vuelve a encender las pasiones. El talentoso mediocampista colombiano, con su zurda de seda y su historial de genialidades en el Real Madrid, podría aterrizar en el Estadio Olímpico Universitario para el Torneo Clausura 2026.

James Rodríguez / Leopoldo Smith Ampliar

Y es que, Pumas UNAM, ese equipo que ha sabido reinventarse con fichajes audaces, estaría preparando una oferta formal para seducir al “10” de la Selección Colombia, tras su paso por León. El colombiano terminó su vínculo laboral con La Fiera, tras una temporada irregular: 16 partidos, 2 goles y 4 asistencias.

Ahora, como agente libre, James busca un destino que le garantice minutos de calidad de cara al Mundial 2026, donde aspira a ser el referente de su país en territorio mexicano y estadounidense. La Liga MX, con su intensidad y exposición mediática, se presenta como el escenario ideal. Y aquí entra Pumas, un club en plena reestructuración interna tras un Apertura 2025 que dejó sabor agridulce: eliminación en Play-In y la necesidad imperiosa de reforzar el ataque para pelear por el título.

Los reportes, que circulan como un viral en redes, apuntan a que la directiva auriazul, encabezada por Efraín Juárez y con el recién nombrado vicepresidente deportivo Antonio Sancho al mando, ha iniciado contactos con el entorno del jugador.

James Rodríguez jugando con Colombia / Buda Mendes Ampliar

El obstáculo principal

El salario de James Rodríguez aspira a unos 5 millones de dólares anuales, una cifra que pondría a prueba las finanzas de los universitarios, pero no imposible si se considera el impacto comercial que generaría su llegada, la cual generaría camisetas volando de las tiendas, taquillas llenas y un plus de glamour en un equipo que ya cuenta con figuras como Keylor Navas.

El portero costarricense, excompañero de James en el Madrid (2014-2017), emerge como el as bajo la manga de Pumas. Fuentes cercanas al club revelan que Navas ya ha hecho labor de convencimiento, destacando el ambiente familiar en CU y la cercanía con la Ciudad de México, una sede clave del Mundial 2026.