Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Semana 14 de la NFL

El domingo a las 3:25 de la tarde tendremos un duelo por el Oeste de la Nacional entre Rams y Cardinals en el State Farm Stadium, en un duelo correspondiente a la semana 14 de la NFL.

Rams y Cardinals / Norm Hall Ampliar

Cardinals ha tenido una mala temporada, marcha con un récord de 3-9 y sus posibilidades para avanzar a la postemporada son nulas, sin embargo contra un rival divisional darán todo, y buscarán mejorar su marca.

Por otro lado, Rams tiene un 9-3, la semana pasada sufrieron una derrota dolorosa ante Panthers por 31-28, sin embargo esto no puede afectar a los comandados por Sean McVay, ya que tienen una pelea dura para ser primeros de su división, además continúan en la lucha por ser el sembrado uno en la Conferencia Nacional.

James Conner / Norm Hall Ampliar

Una rivalidad dura, conjuntos con realidades diferentes, pero que siempre nos regalan grandes duelos. Este será el primer duelo entre estos dos esta campaña, ya que en la semana 18 se volverán a ver las caras.

Rams contra Cardinals, un duelo que promete brindarnos espectáculo y lo podrás disfrutar a través de la Cadena W.

CARDINALS VS RAMS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER