Betis vs Barcelona: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 15 de LaLiga

El Betis y el Barcelona se enfrentan en La Cartuja por la jornada 15 de LaLiga. Revisa cómo llegan ambos equipos, sus figuras, estadísticas recientes y lo que se juegan en esta fecha clave.

Anton Sánchez

El Betis y el Barcelona se enfrentarán este sábado a las 18:30 horas en La Cartuja por la jornada 15 de LaLiga, en un duelo clave para dos equipos con aspiraciones distintas: los verdiblancos buscan consolidarse en puestos europeos y los catalanes necesitan sostener el liderato.

Betis vs Barcelona / David Ramos

El Betis llega con una racha sólida de ocho partidos sin perder, incluido el 2-0 en el Gran Derbi ante Sevilla. Su defensa ha concedido 14 tantos en 14 encuentros y Cucho Hernández lidera el ataque con cinco goles. Las bajas de Isco, Héctor Bellerín y Giovani Lo Celso condicionan el armado de Pellegrini.

Barcelona arriba con cinco victorias consecutivas en liga, la última un 3-1 sobre Atlético de Madrid. El equipo de Hansi Flick presume el ataque más productivo del torneo, con Lewandowski y Ferran Torres sumando ocho goles cada uno y Lamine Yamal con siete asistencias.

Lamine Yamal / Pedro Salado

El historial favorece ampliamente a los blaugranas, con 86 triunfos en 142 enfrentamientos. Sin embargo, los últimos duelos ligueros terminaron igualados y el Barca no gana en Sevilla desde 2023. Un triunfo culé mantendría su ventaja sobre Real Madrid en tabla, mientras que el Betis aspira a acercarse a zona de Champions.

BETIS VS BARCELONA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • FECHA: sábado 6 de diciembre
  • HORA: 11:30 Hrs.
  • ESTADIO: La Cartuja
  • TV: Sky Sports
  • RADIO: W Deportes 730 AM

