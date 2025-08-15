Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A y Champions League: precios y dónde verlos en México

El fútbol europeo está de regreso, y con el arranque de la temporada 2025-2026, los aficionados mexicanos se preparan para vibrar con las emociones de las ligas más prestigiosas del mundo: la Premier League, LaLiga, Ligue 1 y Bundesliga. Sin embargo, seguir estas competencias desde México implica navegar por un complejo panorama de plataformas de streaming, servicios de cable y costos asociados que pueden representar un desafío económico para los fanáticos.

A continuación, te daremos una guía para saber cómo y dónde ver estas ligas, así como el costo que implica disfrutar de los grandes torneos del fútbol europeo, siendo la Premier League, considerada por muchos la mejor liga del mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: FIFA revela precio de los boletos para un partido en Guadalajara

¿Dónde y cuánto cuesta ver las grandes ligas europeas en México?

El fútbol es una pasión que une a millones en México, pero los elevados costos y la fragmentación de los derechos de transmisión plantean una barrera para los aficionados; sin embargo, en cada una de las plataformas de streaming podrás encontrar paquetes accesibles.

Premier League

La manera para disfrutar del fútbol de la máxima categoría de Inglaterra es a través de las plataformas de HBO Max (TNT Sports) y FOX Sports (Caliente TV). Para disfrutar de todos los partidos, será necesario combinar ambos servicios, ya que los derechos de transmisión están divididos.

HBO Max : Ofrece planes desde $149 al mes (básico) hasta $249 al mes (platino), con costos anuales que van de $1,188 a $2,388 .

: Ofrece planes desde (básico) hasta (platino), con que van de a . FOX Sports/Caliente TV: El plan mensual cuesta $115 o $999 al año. Algunos partidos estarán disponibles gratis en FOX-Tubi, aunque esta oferta será limitada a partir de octubre 2025.

Cabe mencionar que la fragmentación de los derechos obliga a los aficionados a suscribirse a múltiples servicios, lo que eleva significativamente el gasto. Sin embargo, la calidad de la narración y la intensidad de la liga inglesa hacen que valga la pena para muchos.

LaLiga

Torneo en el que podemos disfrutar partidos de los equipos más reconocidos como el Barcelona o el Real Madrid, se transmite exclusivamente por Sky Sports y está disponible también en paquetes de Izzi.

Sky Sports : Los costos parten desde $269 al mes (paquete básico) hasta $599 al mes ( Sky Platinum para todos los partidos en HD).

: Los parten desde (paquete básico) hasta ( para todos los en HD). Izzi : Paquetes triple play (internet, telefonía y TV) oscilan entre $650 y $990 al mes , dependiendo de la velocidad de internet y los servicios adicionales .

: (internet, telefonía y TV) oscilan entre y , dependiendo de la y los . Gratis: Canal 5 transmite partidos esporádicos, pero no garantiza una cobertura completa.

Total aproximado: Desde $269 al mes (Sky Sports básico), aunque para una experiencia completa se recomienda un paquete superior o Izzi.

El debut de tu equipo, ELCLÁSICO, el último partido... ⚽



🗓 ¡Repasa todas las jornadas de la próxima temporada en #LALIGAEASPORTS! — LALIGA (@LaLiga) July 1, 2025

Bundesliga

La Bundesliga, con su intensidad y figuras como Harry Kane, también se transmite por Sky Sports, lo que permite a los suscriptores de esta plataforma disfrutar de ambas ligas (LaLiga y Bundesliga) sin costo adicional.

Costo : Igual que LaLiga , desde $269 al mes ( Sky Sports ).

: Igual que , desde ( ). Alternativa gratuita: Claro Sports ofrece partidos seleccionados en su canal de YouTube, aunque no cubre toda la competencia.

Sky Sports se consolida como una opción eficiente para los fans de estas ligas, pero la falta de alternativas de streaming puro limita las opciones para quienes prefieren evitar servicios de cable.

Ligue 1

La Ligue 1 tuvo un pequeño desbalance, tras la salida de Kylian Mbappé; sin embargo, es un torneo que no pasa desapercibido en México y algunos aficionados disfrutan de estos equipos y para seguirle el paso podrá ser a través de FOX Caliente TV.

FOX Caliente TV ofrecerá algunos partidos, tanto en su suscripción de paga como gratuita ($115 al mes o $999 al año).

Serie A

La manera para disfrutar del fútbol italiano es mediante el paquete premium de la plataforma de Disney+. Cabe mencionar que en esta misma plataforma podrás disfrutar de los juegos de la Eredivisie y la Jupiler Pro League.

ESPN y Disney+: Premium: $329/mes ($2,769/año).

Trentaduesimi di #CoppaItaliaFrecciarossa: si parte stasera ⚽️ pic.twitter.com/4MPYXFVOWM — Lega Serie A (@SerieA) August 15, 2025

Finalmente, otro de los torneos que más llama la atención entre la afición mexicana es la Champions League, la cual, desafortunadamente también se tiene que pagar para poder disfrutar de la fiebre del torneo continental.