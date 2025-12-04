GP de Abu Dhabi: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegará a su final con el Gran Premio de Abu Dhabi, en una carrera que nos dará al nuevo campeón de la categoría.

Gran Premio de Abu Dhabi / Mark Thompson Ampliar

Las actividades comenzarán el viernes con dos prácticas de Fórmula 1, una a las 3:30 am y la segunda a las 7:00 am. El sábado tendremos una última prueba a las 4:30 am y la clasificación de la Fórmula 1 a las 8 de la mañana. La carrera de Fórmula 1 será el domingo a las 7 de la mañana. Recordemos que la temporada pasada el ganador de este circuito fue Lando Norris.

Será un cierre cardíaco, ya que llegamos a este punto con tres posibles candidatos a llevarse el Mundial de Pilotos de F1. El puntero es Lando Norris con 408 puntos, le sigue Max Verstappen con 396 y cierra Oscar Piastri con 392. Norris tiene ventaja y el título de Fórmula 1 está en sus manos, sin embargo todo puede pasar, Max y Oscar tienen que ganar y esperar que Lando no puntúe o que sume pocas unidades para que ellos sean campeones.

Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi / Joe Portlock Ampliar

Tres autos, un solo campeón, no hay mejor cierre de temporada que este, Abu Dhabi será testigo del primer título de Lando o de Oscar, o veremos el quinto campeonato de Max de forma consecutiva. Solo uno puede quedarse con la gloria máxima.

Práctica Libre 1

Fecha: viernes 5 de diciembre

Hora: 03:30 Hrs.

TV: SKY Sports o F1 TV Pro

Práctica Libre 2

Fecha: viernes 5 de diciembre

Hora: 07:00 Hrs.

TV: SKY Sports o F1 TV Pro

Práctica Libre 3

Fecha: sábado 6 de diciembre

Hora: 04:30 Hrs.

TV: SKY Sports o F1 TV Pro

Clasificación

Fecha: sábado 6 de diciembre

Hora: 08:00 Hrs.

TV: SKY Sports o F1 TV Pro

Carrera