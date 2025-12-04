GP de Abu Dhabi: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1
La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegará a su final con el Gran Premio de Abu Dhabi, en una carrera que nos dará al nuevo campeón de la categoría.
Las actividades comenzarán el viernes con dos prácticas de Fórmula 1, una a las 3:30 am y la segunda a las 7:00 am. El sábado tendremos una última prueba a las 4:30 am y la clasificación de la Fórmula 1 a las 8 de la mañana. La carrera de Fórmula 1 será el domingo a las 7 de la mañana. Recordemos que la temporada pasada el ganador de este circuito fue Lando Norris.
Será un cierre cardíaco, ya que llegamos a este punto con tres posibles candidatos a llevarse el Mundial de Pilotos de F1. El puntero es Lando Norris con 408 puntos, le sigue Max Verstappen con 396 y cierra Oscar Piastri con 392. Norris tiene ventaja y el título de Fórmula 1 está en sus manos, sin embargo todo puede pasar, Max y Oscar tienen que ganar y esperar que Lando no puntúe o que sume pocas unidades para que ellos sean campeones.
Tres autos, un solo campeón, no hay mejor cierre de temporada que este, Abu Dhabi será testigo del primer título de Lando o de Oscar, o veremos el quinto campeonato de Max de forma consecutiva. Solo uno puede quedarse con la gloria máxima.
Práctica Libre 1
- Fecha: viernes 5 de diciembre
- Hora: 03:30 Hrs.
- TV: SKY Sports o F1 TV Pro
Práctica Libre 2
- Fecha: viernes 5 de diciembre
- Hora: 07:00 Hrs.
- TV: SKY Sports o F1 TV Pro
Práctica Libre 3
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Hora: 04:30 Hrs.
- TV: SKY Sports o F1 TV Pro
Clasificación
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Hora: 08:00 Hrs.
- TV: SKY Sports o F1 TV Pro
Carrera
- Fecha: domingo 7 de diciembre
- Hora: 07:00 Hrs.
- TV: SKY Sports o F1 TV Pro