Manchester City vs Sunderland: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 15 de la Premier League

En el mejor duelo de la jornada 15 en la Premier League, el Manchester City, que viene hilando victorias, recibe al Sunderland, la revelación del torneo.

Manchester City / Gareth Copley Ampliar

Los Citizens buscan mantener su racha goleadora en el Etihad Stadium. El equipo de Pep Guardiola llega con la moral alta tras ganar sus últimos dos juegos en liga donde han anotado bastantes goles: Primero, un agónico 3-2 frente al Leedsy luego un vibrante 5-4 ante Fulham. Estas victorias les han permitido recuperar terreno en la tabla, ubicándose entre los primeros lugares con 28 puntos y muy cerca del Arsenal, el líder.

Por su lado, el Sunderland, equipo recién ascendido, ha tenido un desempeño sobresaliente y se mantiene rondando los puestos europeos, peleando codo a codo con los grandes de la Premier. Los Black Cats tienen dos victorias, tres empates y una derrota en sus últimos seis juegos y vienen de quedar tablas a uno con el Liverpool en Anfield.

Sunderland / George Wood Ampliar

El Sunderland estuvo muchos años en Championship por lo que el antecedente más cercano es de 2017 cuando el City ganó 2-0. La última vez que los del puerto de Manchester perdieron fue en 2013 cuando cayeron 1-0.Este duelo va a afectar la parte alta de la tabla y lo podrás vivir a través de la cadena W.

MANCHESTER CITY VS SUNDERLAND, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER