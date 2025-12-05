Así quedó el grupo de la muerte en la Copa del Mundo 2026

Como en cada edición de las justas mundialistas, un grupo siempre termina siendo el más complejo y en donde cualquier selección puede dar la sorpresa para avanzar como primer lugar. Después del Sorteo Final Copa Mundial de la FIFA 2026, Francia, Senegal, Noruega y el vencedor entre Irak, Surinam y Bolivia conforman el sector de la muerte.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 03: The FIFA World Cup Trophy is seen on stage at the Kennedy Center ahead of the FIFA World Cup 2026 Official Draw on December 03, 2025 in Washington, DC.

En el caso del Mundial del 2026, el Grupo I es el que, en teoría, está más competido. Francia, una de las máximas candidatas a ganar el campeonato mundial, pinta como la amplia favorita para pasar en la primera posición. Sin embargo, primero deberá superar al combinado de Noruega, que para mucha gente será el caballo negro. Además, vale la pena mencionar que el conjunto nórdico cuenta con una brillante generación comandada por Erling Haaland y Martin Odeegard.

En el mismo grupo está la selección de Senegal que siempre compite ante cualquiera. Los africanos avanzaron de forma invicta a la justa mundialista y con jugadores de la talla de Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr y Kalidou Koulibaly buscarán dar la campanada en el grupo de la muerte.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 04: A general view of FIFA World Cup 2026 Official Draw branding at the Kennedy Center on December 04, 2025 in Washington, DC.

Por último, ya sea Bolivia, Surinam o Irak completarán el sector más competido de la Copa del Mundo, aunque también valen la pena destacar los grupos C y K, en donde se encuentran Brasil, Marruecos, Escocia y Haití, al mismo tiempo que Portugal, Uzbekistán, Colombia y el ganador entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo respectivamente.